Глава АМО отчитался перед депутатами Законодательного Собрания

Депутаты ЗС ежегодно рассматривают отчет руководителя АМО. Это общий итог успехов и проблем по всем территориям региона. Областные парламентарии и муниципальные власти давно и плодотворно сотрудничают, в том числе через АМО. Для собрания ассоциации Законодательное Собрание даже представляет свою площадку, особенно когда нужно обсудить вопросы взаимодействия властей на местах и депутатов. Депутаты часто встают на сторону АМО — соответственно, муниципальной власти — и помогают решать вопросы. В том числе такие крупные, которые требуют вмешательства законотворцев.

Так, одним из пунктов доклада Вадима Семенова стали тенденции территориальных преобразований. До 2023 года предполагалось исключительно объединение малонаселенных пунктов с более крупными в структуре одного муниципального района. Рабочие поселки меняли свой статус, превращаясь в сельские населенные пункты. Отдельные деревни упразднялись. Факторами таких преобразований стали снижение численности населения, отток людей, в том числе из-за отсутствия рабочих мест, отсутствия ввода нового жилья, надлежащего транспортного сообщения, нормальной связи, кадров, низкой финансовой обеспеченности. А в 2023 году поменялся сам подход: депутатами Законодательного Собрания был принят закон по преобразованию Чунского, затем Усть-Илимского районов в муниципальные округа, что дает территориям новые управленческие и экономические возможности. Реформа продолжается.

— В Госдуме возобновлена работа над проектом закона об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти. Проект закона был рассмотрен органами местного самоуправления всех муниципальных образований Приангарья. Фактически каждый из участников ассоциации провел тщательный анализ, были выявлены неточности, а где-то даже и противоречия действующему законодательству РФ. Был создан перечень замечаний. 21 октября на площадке ВАРМСУ — Всероссийской ассоциации органов местного самоуправления состоится итоговое обсуждение законопроекта, где примут участие и представители региона.

Вадим Семенов назвал сложные для муниципалитетов темы. Депутаты Законодательного Собрания часто затрагивают их на сессиях, прорабатывают острые вопросы в своих округах. Во-первых — полномочия. У местных властей есть собственные полномочия и переданные. На 1 января 2024 года на местном самоуправлении лежит более 50 переданных полномочий, и только 15 из них официально закреплены законами и финансируются соответствующими бюджетами. На остальные денег не предусмотрено. Сложно с антитеррористической защищенностью объектов образования подведомственных муниципалитетов (на 1 сентября на решение этой проблемы нужно 1,6 млрд рублей). Депутаты в рабочих поездках получают сигналы о нехватке финансирования, вопрос обсуждается, прорабатываются возможные решения.