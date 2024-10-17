Глава АМО отчитался перед депутатами Законодательного Собрания

Председатель Ассоциации муниципальных образований региона мэр Черемхово Вадим Семенов представил проект отчета об успехах и проблемах местных муниципалитетов.
Депутаты ЗС ежегодно рассматривают отчет руководителя АМО. Это общий итог успехов и проблем по всем территориям региона. Областные парламентарии и муниципальные власти давно и плодотворно сотрудничают, в том числе через АМО. Для собрания ассоциации Законодательное Собрание даже представляет свою площадку, особенно когда нужно обсудить вопросы взаимодействия властей на местах и депутатов. Депутаты часто встают на сторону АМО — соответственно, муниципальной власти — и помогают решать вопросы. В том числе такие крупные, которые требуют вмешательства законотворцев.
Так, одним из пунктов доклада Вадима Семенова стали тенденции территориальных преобразований. До 2023 года предполагалось исключительно объединение малонаселенных пунктов с более крупными в структуре одного муниципального района. Рабочие поселки меняли свой статус, превращаясь в сельские населенные пункты. Отдельные деревни упразднялись. Факторами таких преобразований стали снижение численности населения, отток людей, в том числе из-за отсутствия рабочих мест, отсутствия ввода нового жилья, надлежащего транспортного сообщения, нормальной связи, кадров, низкой финансовой обеспеченности. А в 2023 году поменялся сам подход: депутатами Законодательного Собрания был принят закон по преобразованию Чунского, затем Усть-Илимского районов в муниципальные округа, что дает территориям новые управленческие и экономические возможности. Реформа продолжается.
Сами представители АМО активно участвуют в инициативах, касающихся муниципального управления.
— В Госдуме возобновлена работа над проектом закона об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти. Проект закона был рассмотрен органами местного самоуправления всех муниципальных образований Приангарья. Фактически каждый из участников ассоциации провел тщательный анализ, были выявлены неточности, а где-то даже и противоречия действующему законодательству РФ. Был создан перечень замечаний. 21 октября на площадке ВАРМСУ — Всероссийской ассоциации органов местного самоуправления состоится итоговое обсуждение законопроекта, где примут участие и представители региона.
То же — с полномочиями по безнадзорным животным (на 1 января 2024 года в отношении 17 органов местного самоуправления подано 24 иска на общую сумму 3 млн 882 тыс. руб.). Сложилась кризисная ситуация по обеспечению территорий системами централизованного оповещения населения (по предварительным расчетам, нужно около 4 млрд рулей, чтобы закрыть потребность). Непонятная ситуация с обязательностью специализированных сооружений и мест размещения ледовых и снежных отходов, даже если снег в деревне не убирают и он не загрязнен. Нужны, считает руководитель АМО, изменения в СанПиН.
Это лишь малая часть того, что от муниципалитетов требуют современные условия. При этом у граждан свой топ проблем, которые они предъявляют местным властям: состояние и ремонт дорог, благоустройство поселений, состояние ЖКХ, общественный транспорт, образовательные услуги, ремонт школ. А у муниципалитетов свои острые вопросы — нехватка средств местных бюджетов, отсутствие специалистов, избыточные требования надзорных и контролирующих органов к администрациям (порой эти требования, говорит Семенов, так противоречивы, что местные власти вынуждены в судебном порядке выяснять, правомочны ли они). Особая история — муниципальные кадры и зарплаты в бюджетной сфере.
— Мы не индексируем заработную плату муниципальным служащим. Происходит отток кадров, особенно молодых. Поэтому бьем тревогу, — говорит Семенов.
Основной финансовой проблемой, согласно отчету АМО, по-прежнему является несбалансированность бюджетов. Это та проблема, о которой депутаты ЗС говорят постоянно, ищут варианты решения, взаимодействуют по этому вопросу с областной властью и муниципалитетами. В 2023 году 25 муниципальных образований исполнили свои бюджеты с профицитом: наибольший — в Усть-Кутском, Жигаловском районах, Саянске, Ангарске, Нижнеилимском районе. Крупные суммы, задержавшиеся на счетах, — это остатки средств, имеющие целевой характер. 17 бюджетов в регионе исполнено с дефицитом — Братск, Киренский район, Усть-Илимск.
Вадим Семенов отметил активность властей и особенно жителей муниципалитетов. Иркутская область, в том числе и областной парламент — депутаты, не только собирает помощь, но и доставляет гуманитарные грузы — продолжает помогать участникам спецоперации и их семьям. Везде работают пункты по сбору гуманитарной помощи, которую в городах и поселках собирают все, от пенсионеров до бизнесменов. В среднем в каждом муниципальном образовании собран и направлен гуманитарный груз более 20 тонн на сумму от 2 млн руб. В муниципалитетах работает система оказания помощи семьям военнослужащих. Штабы ведут учет таких семей.
Несмотря на сложную обстановку, в регионе продолжается реализация 12 национальных проектов. В 2023 году в нацпроектах участвовали 10 городских округов, 42 муниципальных района, 198 городских и сельских поселений. Также к реализации нацпроектов в части работы с локальными проектами привлекается широкая категория гражданского общества. На территории области при непосредственном участии граждан и с подачи депутатов регионального парламента создано два инструмента инициативного бюджетирования, помогающих решать локальные вопросы, — «Народные инициативы» и новые, с 2022 года, «Инициативные проекты». Закон «Об инициативных проектах жителей Иркутской области» разработали депутаты от «Единой России» в Законодательном Собрании в 2022 году. Депутаты настаивают на том, что объемы инициативного бюджетирования нужно увеличивать, тем самым поддерживая гражданскую активность жителей муниципалитетов.