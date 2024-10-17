Стало известно, какие мероприятия посетит президент России во время визита в Уфу

Сегодня, 17 октября, в Башкирии стартует XII Международный форум «Россия — спортивная держава». По решению президента России Владимира Путина местом его проведения впервые выбрали Уфу.
В столицу республики, как рассказал в соцсетях руководитель региона Радий Хабиров, приехали порядка пяти тысяч человек из нескольких десятков стран мира. На полях форума пройдут обсуждения актуальных вопросов развития отрасли, а также обмен опытом и идеями.
Форум традиционно пройдет с участием главы государства. В Уфе Путин проведет заседание Совета при президенте России по развитию физической культуры и спорта. Также ему представят крупнейшие спортивные объекты, которые построили к 450-летию столицы Башкирии: Дворец борьбы, Центр фехтования и Комплекс гребного слалома.
— Эти современные универсальные спорткомплексы станут прекрасным наследием форума, еще одним стимулом для того, чтобы наши дети приходили в спорт и могли тренироваться в самых лучших условиях, — заявил Хабиров.