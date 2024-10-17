Стало известно, какие мероприятия посетит президент России во время визита в Уфу

В столицу республики, как рассказал в соцсетях руководитель региона Радий Хабиров, приехали порядка пяти тысяч человек из нескольких десятков стран мира. На полях форума пройдут обсуждения актуальных вопросов развития отрасли, а также обмен опытом и идеями.