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Стало известно, какие мероприятия посетит президент России во время визита в Уфу

В Уфе Путин проведет заседание и посетит три объекта.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 17 октября, в Башкирии стартует XII Международный форум «Россия — спортивная держава». По решению президента России Владимира Путина местом его проведения впервые выбрали Уфу.

В столицу республики, как рассказал в соцсетях руководитель региона Радий Хабиров, приехали порядка пяти тысяч человек из нескольких десятков стран мира. На полях форума пройдут обсуждения актуальных вопросов развития отрасли, а также обмен опытом и идеями.

Форум традиционно пройдет с участием главы государства. В Уфе Путин проведет заседание Совета при президенте России по развитию физической культуры и спорта. Также ему представят крупнейшие спортивные объекты, которые построили к 450-летию столицы Башкирии: Дворец борьбы, Центр фехтования и Комплекс гребного слалома.

— Эти современные универсальные спорткомплексы станут прекрасным наследием форума, еще одним стимулом для того, чтобы наши дети приходили в спорт и могли тренироваться в самых лучших условиях, — заявил Хабиров.

Путин Владимир