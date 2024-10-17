Лукашенко назвал мир, безопасность и суверенитет главными достижениями современной Беларуси

Лукашенко в поздравлении обратил внимание на то, что историю названного управления создавали мужественные, смелы люди, которые встали на борьбу с послевоенным преступным миром. Он уточнил, что гродненские чекисты героически и самоотверженно сражались с вооруженными бандами, орудующими на территории области. Кроме того, они успешно ликвидировали агентов немецких спецслужб, предателей и пособников оккупантов.