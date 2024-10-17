Лукашенко назвал мир, безопасность и суверенитет главными достижениями современной Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко в четверг, 17 октября, поздравил коллектив и ветеранов управления Комитета государственной безопасности по Гродненской области с 80-й годовщиной со дня образования и назвал три главных достижения современной Беларуси. Об этом информирует пресс-служба президента.
Лукашенко в поздравлении обратил внимание на то, что историю названного управления создавали мужественные, смелы люди, которые встали на борьбу с послевоенным преступным миром. Он уточнил, что гродненские чекисты героически и самоотверженно сражались с вооруженными бандами, орудующими на территории области. Кроме того, они успешно ликвидировали агентов немецких спецслужб, предателей и пособников оккупантов.
Глава государства подчеркнул, что в Беларуси чтут всех тех, кто стоял у истоков формирования управления, кто укреплял имидж мощной структуры национальной безопасности примерами личной доблести и отваги на протяжении десятилетий.
Президент Беларуси выразил слова благодарности ветеранам, которые честно и достойно исполнили свой долг. Он также отметил, что гордится выбором каждого, кто продолжает славные чекистские традиции сейчас, в сложный период глобальных угроз белорусской государственности, и демонстрирует высочайшие профессионализм, преданность Отечеству в условиях реальной оперативной обстановки.
— Убежден, что, отвечая на вызовы времени, которое выбрало вас, вы сделаете все, чтобы сохранить главные достижения современной Беларуси — мир, безопасность, суверенитет, — заявил глава государства.
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