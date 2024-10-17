Посол в Узбекистане прокомментировал идею создания газового союза

«Данный вопрос должен быть адресован, прежде всего, профильным министерствам. Но в этом контексте хотел бы напомнить, как идея создания “газового союза”, целью которого была координация экспортной политики, в течение 2022−2023 годы обрастала различными спекуляциями», — сказал он, отвечая на вопрос о реализации проекта «газового союза».
Дипломат отметил, что в последние годы энергетика превратилась в наиболее политизированную область международного отраслевого сотрудничества.
«Мы являемся свидетелями того, как отдельными странами предпринимаются попытки навязать политически мотивированные оценки, действия и шаги, направленные на отказ от российских энергоносителей, торпедировать любые усилия по интеграции в газовой сфере и в целом в топливно-энергетическом комплексе», — добавил Мальгинов.
Россия в ноябре 2022 года предложила Казахстану и Узбекистану создать «тройственный газовый союз», предполагающий транспортировку российского газа по территориям этих стран. Газопроводы трансконтинентальной системы «Средняя Азия — Центр» проходят по территории России, Казахстана, Узбекистана и Туркмении. По трубопроводам газ поступал в Киргизию, на Украину, в Молдавию, Литву, Эстонию и вливался в единую газопроводную магистраль, снабжавшую топливом страны Европы.