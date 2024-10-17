Посол в Узбекистане прокомментировал идею создания газового союза

«Данный вопрос должен быть адресован, прежде всего, профильным министерствам. Но в этом контексте хотел бы напомнить, как идея создания “газового союза”, целью которого была координация экспортной политики, в течение 2022−2023 годы обрастала различными спекуляциями», — сказал он, отвечая на вопрос о реализации проекта «газового союза».