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Токаев одобрил протокол об исполнении бюджета ШОС

Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ от 15 октября 2024 года «О подписании Протокола о внесении изменения в Соглашение о порядке формирования и исполнения бюджета Шанхайской организации сотрудничества от 1 декабря 2017 года», сообщает Zakon.kz.

Источник: МЭПР

«Одобрить прилагаемый проект Протокола о внесении изменения в Соглашение о порядке формирования и исполнения бюджета Шанхайской организации сотрудничества от 1 декабря 2017 года».

говорится в указе.

Премьер-министру Казахстан Олжасу Бектенову поручено подписать от имени республики Протокол, разрешив вносить изменения и дополнения, не имеющие принципиального характера.

Документ предусматривает размеры долевых взносов государств-членов Шанхайской организации сотрудничества. Они установлены в следующих размерах:

  • Республика Беларусь — 5,8%
  • Республика Индия — 5,9%
  • Исламская Республика Иран — 5,8%
  • Республика Казахстан — 15,2%
  • Китайская Народная Республика — 17,6%
  • Кыргызская Республика — 7,6%
  • Исламская Республика Пакистан — 5,9%
  • Российская Федерация — 17,6%
  • Республика Таджикистан — 6%
  • Республика Узбекистан — 12,6%.

Протокол временно применяется с 1 января 2025 года и вступает в силу с даты получения депозитарием четвертого письменного уведомления сторон о выполнении ими внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления в силу.

Для государств, выполнивших внутригосударственные процедуры позднее, Протокол вступает в силу с даты получения депозитарием уведомления о выполнении таких процедур.

С даты начала временного применения настоящего Протокола прекращается временное применение Протокола о внесении изменения в Соглашение от 26 октября 2023 года.

Указ вводится в действие со дня его подписания.

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