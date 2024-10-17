Токаев одобрил протокол об исполнении бюджета ШОС

«Одобрить прилагаемый проект Протокола о внесении изменения в Соглашение о порядке формирования и исполнения бюджета Шанхайской организации сотрудничества от 1 декабря 2017 года».
Премьер-министру Казахстан Олжасу Бектенову поручено подписать от имени республики Протокол, разрешив вносить изменения и дополнения, не имеющие принципиального характера.
Документ предусматривает размеры долевых взносов государств-членов Шанхайской организации сотрудничества. Они установлены в следующих размерах:
- Республика Беларусь — 5,8%
- Республика Индия — 5,9%
- Исламская Республика Иран — 5,8%
- Республика Казахстан — 15,2%
- Китайская Народная Республика — 17,6%
- Кыргызская Республика — 7,6%
- Исламская Республика Пакистан — 5,9%
- Российская Федерация — 17,6%
- Республика Таджикистан — 6%
- Республика Узбекистан — 12,6%.
Протокол временно применяется с 1 января 2025 года и вступает в силу с даты получения депозитарием четвертого письменного уведомления сторон о выполнении ими внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления в силу.
Для государств, выполнивших внутригосударственные процедуры позднее, Протокол вступает в силу с даты получения депозитарием уведомления о выполнении таких процедур.
С даты начала временного применения настоящего Протокола прекращается временное применение Протокола о внесении изменения в Соглашение от 26 октября 2023 года.
Указ вводится в действие со дня его подписания.