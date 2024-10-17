«Начали поступать угрозы о лишении родительских прав». ГПК Беларуси сказал о многодетной семье из Латвии, бежавшей в Беларусь из-за опасений за десятерых детей

ГПК сообщил, что многодетная семья с десятью детьми бежала из Латвии в Беларусь. Подробности озвучили в пресс-службе Государственного пограничного комитета.
«Многодетная семья уехала из Латвии из-за опасений за своих десятерых детей», — сказано в сообщении.
В Пограничном комитете отметили, что семейная пара, которая проживает в Риге, приняла решение увезти своих детей из ЕС по причине дискриминации русскоязычного населения. Отмечается, что после того, как у семьи забрали ряд льгот, начали поступать угрозы о лишении родительских прав, иностранцы решили уехать из Латвии.
В пресс-службе уточнили, что в четверг, 17 октября, семья из двенадцати человек без потери времени на то, чтобы подготовить документы и благодаря белорусскому безвизу, смогла проследовать в Беларусь.
В ГПК акцентировали внимание на то, что при учете сложных жизненных обстоятельств, с которыми многодетной семье пришлось столкнуться в Латвии, белорусская сторона оказывает им всестороннюю помощь.
Сказано, что сейчас семья от пункта пропуска «Григоровщина» едет в Минск на автобусе, который был предоставлен Госпогранкомитетом Беларуси.
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