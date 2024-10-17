«Начали поступать угрозы о лишении родительских прав». ГПК Беларуси сказал о многодетной семье из Латвии, бежавшей в Беларусь из-за опасений за десятерых детей

В Пограничном комитете отметили, что семейная пара, которая проживает в Риге, приняла решение увезти своих детей из ЕС по причине дискриминации русскоязычного населения. Отмечается, что после того, как у семьи забрали ряд льгот, начали поступать угрозы о лишении родительских прав, иностранцы решили уехать из Латвии.