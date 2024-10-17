Кандидат в президенты Молдавии назвал ключ к решению конфликта с ПМР

«Главный ключ в разрешении приднестровского конфликта — в Кишиневе. Если власть в Кишиневе будет иметь политическую волю, желание для разрешения этого вопроса, его можно разрешить очень быстро. Никогда не решится вопрос конфликта с позиции силы, что начальник только в Кишиневе, а остальные — никто. Должен быть диалог, должны слушать, видеть, понимать друг друга и найти точки соприкосновения. Я знаю, как», — сказал Тарлев.