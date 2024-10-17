Для украинских F-16 начнут готовить молодых летчиков вместо опытных

Летчики ВВС США тренируются около двух лет, а затем чаще всего продолжают обучение в составе своих подразделений, прежде чем будут допущены к реальным задачам. Украинские летчики, напротив, после обучения сразу отправляются на боевые вылеты без наличия опыта, необходимого для оптимального управления современным самолетом, отмечает WSJ. США ускорили процесс обучения для опытных украинских летчиков до шести-девяти месяцев в зависимости от их знаний, сосредоточив процесс на конкретных задачах, которые им предстоит решить в конфликте с Россией.