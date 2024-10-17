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The Guardian: Россию подозревают в пожаре на складе DHL в Великобритании

Национальное управление по борьбе с терроризмом Великобритании расследует пожар на складе DHL в Бирмингеме, который произошел в июле. В здании, как пишет The Guardian, сработало зажигательное устройство, которое было доставлено на самолете. Утверждается, что в произошедшем подозреваются «российские шпионы».

Источник: РИА "Новости"

В результате пожара никто не пострадал. Огонь потушили местные пожарные и сотрудники склада. Неизвестно, на пассажирском или на грузовом самолете прибыла посылка с зажигательным устройством.

Следователи изучают, нет ли связи этого пожара с возгоранием на объекте DHL в Лейпциге в конце июля. Там загорелась посылка, которую должны были загрузить на самолет. Глава немецкого Федерального ведомства по охране Конституции Томас Хальденванг в начале недели заявил членам парламента, что если бы посылка, загоревшаяся в Лейпциге, попала в самолет, это могло бы «привести к крушению».

В апреле в Баварии были задержаны двое мужчин с российским и германским гражданствами. Их подозревают в подготовке к подрывной деятельности и шпионаже в пользу Москвы. России был заявлен протест.

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