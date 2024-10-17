The Guardian: Россию подозревают в пожаре на складе DHL в Великобритании

Следователи изучают, нет ли связи этого пожара с возгоранием на объекте DHL в Лейпциге в конце июля. Там загорелась посылка, которую должны были загрузить на самолет. Глава немецкого Федерального ведомства по охране Конституции Томас Хальденванг в начале недели заявил членам парламента, что если бы посылка, загоревшаяся в Лейпциге, попала в самолет, это могло бы «привести к крушению».