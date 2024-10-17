Над Россией уничтожили 13 украинских БПЛА. Военная операция, день 967-й

08:23 ⚡️CNN со ссылкой на анонимных украинских военных сообщил, что Украина запускает вглубь России беспилотники самолетного типа «Лютый», которые несут полезную нагрузку весом до 250 кг. Их прикрывают небольшие дроны-камикадзе «Рубака», чтобы отвлекать системы ПВО. Кроме этого, БПЛА запрограммированы на более тысячи различных точек маршрута, что также позволяет уклоняться от ПВО. Однако, по словам источников CNN, российские системы все равно перехватывают дроны и срывают атаки.