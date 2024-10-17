Над Россией уничтожили 13 украинских БПЛА. Военная операция, день 967-й

08:23 ⚡️CNN со ссылкой на анонимных украинских военных сообщил, что Украина запускает вглубь России беспилотники самолетного типа «Лютый», которые несут полезную нагрузку весом до 250 кг. Их прикрывают небольшие дроны-камикадзе «Рубака», чтобы отвлекать системы ПВО. Кроме этого, БПЛА запрограммированы на более тысячи различных точек маршрута, что также позволяет уклоняться от ПВО. Однако, по словам источников CNN, российские системы все равно перехватывают дроны и срывают атаки.
08:17 Глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев сказал РИА Новости, что, по его мнению, Запад уже принял решение относительно ударов вглубь РФ:
«Несмотря на то, что официально еще не заявили о разрешении наносить удары вглубь России, мне думается, что это решение уже есть, и прорабатываются механизмы поставки дальнобойного вооружения».
08:13 «Страна.ua» сообщила о взрывах в Киеве.
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08:03 ⚡️В Минобороны сообщили, что средства ПВО за ночь перехватили шесть украинских беспилотников над Орловской областью, четыре над Курской и три над Брянской.
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