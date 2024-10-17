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Над Россией уничтожили 13 украинских БПЛА. Военная операция, день 967-й

над Орловской областью, четыре — над Курской, три — над Брянской. В Киеве произошли взрывы. По данным CNN, Украина запускает вглубь РФ беспилотники «Лютый», прикрывая их дронами-камикадзе «Рубака», чтобы отвлекать ПВО. Глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев считает, что Запад уже решил разрешить Украине бить вглубь РФ и прорабатывает механизмы поставки оружия. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Источник: Газета.Ру

08:23 ⚡️CNN со ссылкой на анонимных украинских военных сообщил, что Украина запускает вглубь России беспилотники самолетного типа «Лютый», которые несут полезную нагрузку весом до 250 кг. Их прикрывают небольшие дроны-камикадзе «Рубака», чтобы отвлекать системы ПВО. Кроме этого, БПЛА запрограммированы на более тысячи различных точек маршрута, что также позволяет уклоняться от ПВО. Однако, по словам источников CNN, российские системы все равно перехватывают дроны и срывают атаки.

08:17 Глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев сказал РИА Новости, что, по его мнению, Запад уже принял решение относительно ударов вглубь РФ:

«Несмотря на то, что официально еще не заявили о разрешении наносить удары вглубь России, мне думается, что это решение уже есть, и прорабатываются механизмы поставки дальнобойного вооружения».

08:13 «Страна.ua» сообщила о взрывах в Киеве.

08:07.

08:03 ⚡️В Минобороны сообщили, что средства ПВО за ночь перехватили шесть украинских беспилотников над Орловской областью, четыре над Курской и три над Брянской.

08:00 Здравствуйте, дорогие читатели! Сегодня 967-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает онлайн о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.