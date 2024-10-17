Полпред Артем Жога посетил оборонные предприятия Екатеринбурга

Он осмотрел две площадки концерна «Алма-Антей» — ОКБ «Новатор» и Машиностроительный завод имени Калинина (МЗиК), в том числе цех по выпуску гражданской продукции. Так, на МЗиК производят всю линейку грузоподъемной техники — от электрических погрузчиков и ричтраков до транспортировщиков палет, а также коммунальные вакуумные машины, которые называют «городскими пылесосами», они могут быть задействована при уборке города летом и зимой.