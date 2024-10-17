Стало известно о неожиданной фразе, которую Зеленский сказал властям США

Кроме того, сенатор Крис Мерфи отметил, что Зеленский заявил, что у Украины есть все, что нужно.



Издание пишет, что вместо этого Зеленский настаивал на том, чтобы США поставляли системы вооружений быстрее и разрешили их использование для ударов вглубь России.



В статье отмечается, что текущее финансирование Украины со стороны США заканчивается в начале 2025 года. Вместе с тем, пока не было подтверждения, что его продлят.



Накануне постпред США при НАТО Джулианна Смит заявила, что подходы Вашингтона к ограничению на использование Украиной дальнобойного американского оружия остаются прежними. Она напомнила, что Белый домразрешил Украине использовать американское дальнобойное оружие в окрестностях и для защиты Харькова. Киев, по ее словам, продолжает спрашивать о том, чтобы использовать вооружения в других местах.