Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стало известно о неожиданной фразе, которую Зеленский сказал властям США

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Владимир Зеленский заверил власти США во время визита в Вашингтон, что у него «есть все, что нужно», пишет Politico.

Источник: РИА "Новости"

«Зеленский не просил напрямую о дополнительном финансировании во время своей последней поездки в США, по словам нескольких сенаторов, которые встречались с украинским лидером», — говорится в публикации.

Кроме того, сенатор Крис Мерфи отметил, что Зеленский заявил, что у Украины есть все, что нужно.

Издание пишет, что вместо этого Зеленский настаивал на том, чтобы США поставляли системы вооружений быстрее и разрешили их использование для ударов вглубь России.

В статье отмечается, что текущее финансирование Украины со стороны США заканчивается в начале 2025 года. Вместе с тем, пока не было подтверждения, что его продлят.

Накануне постпред США при НАТО Джулианна Смит заявила, что подходы Вашингтона к ограничению на использование Украиной дальнобойного американского оружия остаются прежними. Она напомнила, что Белый домразрешил Украине использовать американское дальнобойное оружие в окрестностях и для защиты Харькова. Киев, по ее словам, продолжает спрашивать о том, чтобы использовать вооружения в других местах.