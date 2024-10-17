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Казахстанский историк призвал не называть страны Центральной Азии постсоветскими

Историк, политолог, исследователь истории Центральной Евразии и Ближнего Востока Жар Зардыхан призвал не называть страны Центральной Азии постсоветскими и объяснил, почему, сообщает Zakon.kz.

Источник: rfsosetia.mid.ru

На 4-й Международной конференции «Эсимде» — «Посткоммунистическая Центральная Азия: пространство для осмысления» в Бишкеке он отметил, что даже после 30 лет независимости бывшие страны Советского Союза продолжают себя называть постсоветскими.

«Экономическо-политические системы Литвы и Туркменистана сильно отличаются друг от друга. Но мы до сих пор сами себя называем постсоветскими странами. Никто себя в других регионах так не называет. Мы не называем Хорватию постюгославской, Словакию — постчехословацкой, не называем Болгарию и Грецию постосманской, постбританской Индию».

приводит слова спикера 24.kg.