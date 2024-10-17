Казахстанский историк призвал не называть страны Центральной Азии постсоветскими

«Экономическо-политические системы Литвы и Туркменистана сильно отличаются друг от друга. Но мы до сих пор сами себя называем постсоветскими странами. Никто себя в других регионах так не называет. Мы не называем Хорватию постюгославской, Словакию — постчехословацкой, не называем Болгарию и Грецию постосманской, постбританской Индию».