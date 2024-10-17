В Казахстане изменят правила финансирования политических партий

Так, говорится, что размер бюджетных средств, выделяемых на финансирование деятельности политических партий, определяется в Законе о республиканском бюджете на соответствующий год из расчета 0,65 минимального расчетного показателя за каждый голос избирателя, поданный при голосовании за политические партии, представленные в Мажилисе Парламента по итогам последних выборов.