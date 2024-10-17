В ЦИК рассказали, на основании каких документов можно голосовать

Как уточнили в Центральной избирательной комиссии (ЦИК), документ, который предъявит голосующий, должен содержать информацию о месте жительства или временном проживании избирателя на территории, относящейся к избирательному участку.
В ЦИК подчеркнули, что реализовать свое право голоса возможно также на основании паспорта гражданина Молдовы даже с истекшим сроком действия.
По информации комиссии, молдавские граждане, проживающие в населенных пунктах Приднестровского региона, смогут также проголосовать с удостоверением личности или временным удостоверением, подтверждающим место жительства в населенных пунктах Приднестровья, включая Бендерский муниципальный избирательный округ и коммуну Кицканы, села Кременчуг и Гыска Каушанского района.
Выборы президента Молдовы, а также конституционный референдум назначены на 20 октября нынешнего года.