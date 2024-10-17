В ЦИК рассказали, на основании каких документов можно голосовать

По информации комиссии, молдавские граждане, проживающие в населенных пунктах Приднестровского региона, смогут также проголосовать с удостоверением личности или временным удостоверением, подтверждающим место жительства в населенных пунктах Приднестровья, включая Бендерский муниципальный избирательный округ и коммуну Кицканы, села Кременчуг и Гыска Каушанского района.