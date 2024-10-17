Толкачев сообщил о массовой кибератаке на депутатов от его имени

Председатель Госсобрания Башкирии Константин Толкачев рассказал о кибератаке, которую совершают на депутатов республики. По его словам, мошенники звонят и пишут через мессенджеры и под различными предлогами пытаются заставить перевести их деньги.
«При этом часто мошенники ссылаются на меня или моих коллег, используется тема СВО, Украины и так далее, — отметил спикер парламента. — Не секрет, что это страна и есть главный бенефициар таких незаконных действий».
Толкачев попросил проявлять бдительность и не поддаваться на уловки, при этом тщательно перепроверять информацию.