Спортивное развитие Башкирии оценил министр спорта Иркутской области

«Я считаю, что спортивные объекты в шаговой доступности от дома — это идеальная схема. Я вижу — вот у вас строится новый микрорайон, а рядом Дворец борьбы, и тут же строится бассейн. Следующей задачей будет организовать доступность занятий. Тем более перед нами стоит задача массово привлекать к спорту не только юношество, но и людей всех возрастов. О Башкирии, конечно, мы наслышаны, следим за коллегами в соцсетях. Например, предстоит День ходьбы — так у нас 5−7 тысяч участников бывает, а у вас — 25 тысяч. Это уже о многом говорит — об уровне спортивного развития республики», — рассказал корреспонденту «Башинформа» министр спорта Иркутской области Павел Богатырёв.