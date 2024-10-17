Нетаньяху назвал слова Макрона о создании Израиля искажением истории

Глава израильского правительства прокомментировал речь французского президента в интервью газете Le Figaro. Он назвал Францию другом и призвал ее быть на стороне еврейского государства.
Биньямин Нетаньяху считает слова Эмманюэля Макрона о том, что Израиль был создан ООН, свидетельством «незнания истории и отсутствия уважения». «ООН признала право еврейского народа на государство, но, разумеется, не создала его», — сказал он. Глава правительства отметил, что ООН не участвовала в войне 1948 года, ее участниками были люди, «пережившие холокост и режим Виши». «Говорить о том, что ООН создала Государство Израиль, — это удручающее искажение истории», — добавил господин Нетаньяху.
Премьер Израиля считает призыв господина Макрона о прекращении поставок оружия несвоевременным, так как в это же время Иран вооружает группировки на Ближнем Востоке, с которыми воюет Израиль. «Я нахожу позорным этот призыв, хотя мы не получаем оружие из Франции. Я надеюсь, что Франция изменит свою политику и мы сможем работать вместе во имя стабильности Ливана, а также по другим региональным вопросам», — сказал премьер.
Заявление господина Макрона о том, что Израиль «создан по решению ООН», было непубличным. Он, как выяснила газета Le Parisien, сказал об этом на закрытом заседании Совета министров после того, как господин Нетаньяху призвал ООН вывести миротворцев из Ливана. В Ливане израильская армия ведет наземную операцию против движения «Хезболла». Миротворцы ООН с начала октября неоднократно сообщали об атаках на свои позиции со стороны Израиля.
Об эскалации на Ближнем Востоке — в материале «Ъ» «Израиль выделил подлежащее и наказуемое».