Нетаньяху назвал слова Макрона о создании Израиля искажением истории

Премьер Израиля считает призыв господина Макрона о прекращении поставок оружия несвоевременным, так как в это же время Иран вооружает группировки на Ближнем Востоке, с которыми воюет Израиль. «Я нахожу позорным этот призыв, хотя мы не получаем оружие из Франции. Я надеюсь, что Франция изменит свою политику и мы сможем работать вместе во имя стабильности Ливана, а также по другим региональным вопросам», — сказал премьер.