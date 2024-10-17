Минфин России отметил Башкирию за выполнение соцзаказов в области спорта.

На полях XII Международного форума «Россия — спортивная держава» в Уфе Министерство финансов России отметило заслуги Башкирии в организации государственных и муниципальных социальных заказов в области физической культуры и спорта. Награду передали и. о. вице-премьера правительства республики Иреку Сагитову.
«Для нас огромная честь и ответственность принимать этот форум в Уфе. Спасибо за награду. Считаю, что это заслуга и труд всего спортивного общества Башкирии», — отметил Ирек Сагитов.
Награду вручили в рамках круглого стола «Государственный и муниципальный социальный заказ в области физической культуры и спорта: итоги и перспективы». Директор департамента физической культуры и массового спорта Министерства спорта Российской Федерации Максим Уразов назвал опыт республики по строительству спортивных объектов и сооружений лучшим в стране, призвав другие регионы перенимать опыт.
Напомним, Башкортостан входит в число лидеров по количеству спортивных сооружений — 13,3 тысячи объектов. В рейтинге регионов по количеству спортивных сооружений Башкортостан занимает второе место после Москвы. Только за последние пять лет построили 1,4 тысячи уличных площадок, стадионов, спортзалов, физкультурно-оздоровительных центров.
В 2023 году открыли крытый футбольный манеж в Уфе, три физкультурно-оздоровительных комплекса, бассейн в Хайбуллинском районе, ледовую арену в Октябрьском, а также Центр спортивной подготовки РБ имени Ульфата Мустафина, построенный в рамках проекта «Газпром — детям». Завершено строительство 1-й очереди Комплекса сооружений для гребного слалома, который построен в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография». 31 августа в Уфе состоялось открытие Дворца борьбы, который и стал главной площадкой спортивного форума.