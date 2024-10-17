Минфин России отметил Башкирию за выполнение соцзаказов в области спорта.

В 2023 году открыли крытый футбольный манеж в Уфе, три физкультурно-оздоровительных комплекса, бассейн в Хайбуллинском районе, ледовую арену в Октябрьском, а также Центр спортивной подготовки РБ имени Ульфата Мустафина, построенный в рамках проекта «Газпром — детям». Завершено строительство 1-й очереди Комплекса сооружений для гребного слалома, который построен в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография». 31 августа в Уфе состоялось открытие Дворца борьбы, который и стал главной площадкой спортивного форума.