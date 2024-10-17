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Вице-премьер Хуснуллин в Екатеринбурге назвал единственный метод борьбы с пробками

Развитие общественного транспорта — это единственный действенный метод борьбы с пробками в городах. Об этом заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на Съезде работников дорожного хозяйства в Екатеринбурге, выступая по видеосвязи.

«Единственная действенная мера — это развитие общественного транспорта. Должны быть четко сформированы схемы и маршруты движения общественного транспорта, расписание, в том числе с учетом передвижения человека. Должны учитываться парковочные места. Все дороги, по которым движется общественный транспорт, должны быть приведены в нормативное состояние», — подчеркнул Хуснуллин.

Он отметил, что дорожная работа со следующего года будет проводиться в рамках нового нацпроекта «Инфраструктура для жизни». По его словам, развитие общественного транспорта имеет особое место в проекте.

Ранее сообщалось, что администрация Екатеринбурга планирует пересадить на общественный транспорт до 50% жителей города. Об этом заявила разработчик планирования развития транспортного комплекса для города из компании «Строй Инвест Проект» Алена Малинина.
По ее словам, проведенные на сегодня опросы показали, что общественным транспортом в городе пользуется до 40% горожан. В краткосрочной перспективе планируется увеличить этот показатель.
Екатерина Землянская