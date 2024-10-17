Вице-премьер Хуснуллин в Екатеринбурге назвал единственный метод борьбы с пробками

Ранее сообщалось, что администрация Екатеринбурга планирует пересадить на общественный транспорт до 50% жителей города. Об этом заявила разработчик планирования развития транспортного комплекса для города из компании «Строй Инвест Проект» Алена Малинина.

По ее словам, проведенные на сегодня опросы показали, что общественным транспортом в городе пользуется до 40% горожан. В краткосрочной перспективе планируется увеличить этот показатель.

Екатерина Землянская