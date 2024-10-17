Молдавская оппозиции заявила о готовящейся фальсификации выборов

«Отсутствие организованного и масштабного демократического сопротивления, дискредитация оппозиции, как иностранных агентов, создавали для власти комфортную обстановку абсолютной безнаказанности за любой произвол. В сложившейся ситуации политическая партия Гражданский Конгресс обращается к гражданам самых разнообразных политических взглядов и убеждений с призывом не дать власти совершить свой обман. Только массовое голосование против гибридного режима по-настоящему откроет для народа Молдавии путь в современное, развитое и справедливое настоящее», — отмечается в заявлении.