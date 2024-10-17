Молдавская оппозиции заявила о готовящейся фальсификации выборов

«Власть практически открыто готовится к фальсификации выборов. Партия “Действие и солидарность”, действующее правительство, Служба информации и безопасности, президент Майя Санду сформировали идеальные условия для того, чтобы отобрать у народа Молдавии его последнее право — право на свободу волеизъявления», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте партии.
В оппозиции отмечают, что лидеры правящей партии публично заявляют о ближайших планах власти: развернуть тотальные репрессии против оппозиции, объявить ее структуры вне закона, не допустить участия оппозиционных политических партий в парламентских выборах.
«Отсутствие организованного и масштабного демократического сопротивления, дискредитация оппозиции, как иностранных агентов, создавали для власти комфортную обстановку абсолютной безнаказанности за любой произвол. В сложившейся ситуации политическая партия Гражданский Конгресс обращается к гражданам самых разнообразных политических взглядов и убеждений с призывом не дать власти совершить свой обман. Только массовое голосование против гибридного режима по-настоящему откроет для народа Молдавии путь в современное, развитое и справедливое настоящее», — отмечается в заявлении.
Выборы президента Молдавии и референдум об изменении конституции страны ради евроинтеграции пройдут 20 октября. На выборах в Молдавии зарегистрировано 11 кандидатов: помимо действующего президента Майи Санду, это бывший генпрокурор Александр Стояногло, экс-премьеры Василий Тарлев и Ион Кику, экс-глава Гагаузии Ирина Влах, экс-глава МВД Андрей Нэстасе, экс-глава МИД Тудор Ульяновский, экс-министр молодежи и спорта Октавиан Цыку, экс-прокурор Виктория Фуртунэ, лидер политсилы «Наша партия» Ренато Усатый и журналист Наталья Морарь.