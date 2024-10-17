Сенатор Марина Сидухина провела личный приём граждан в Самаре

Итогом совместной работы активистов движения и социально ответственного бизнеса стала реализация проекта «Ни шагу назад». Он направлен на адаптацию детей, оставшихся без попечения родителей, и детей-сирот — воспитанников социальных учреждений Самары: «Ровесник», «Иволга» и Центр имени Б. П. Фролова. Взрослые участники проекта не только стали настоящими наставниками для детей-сирот, но и продолжают их сопровождать во взрослой жизни, поддерживая их стремление в получении образования, в построении карьеры и совершенствования в профессии.