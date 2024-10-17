Нижегородские власти поддержат перевозчиков

Также был обсужден вопрос о планировании расходов на заключение брутто-контрактов с перевозчиками. Это необходимо для улучшения ситуации с общественным транспортом в Нижнем Новгороде. Суть брутто-контрактов в том, что перевозчик получает оплату за выполненные рейсы, а не за количество перевезенных пассажиров. В расчет также включено повышение зарплат водителям и приобретение новых автобусов. При таких контрактах требования к перевозчику значительно возрастают: за невыполненный рейс деньги не выплачиваются, а систематические нарушения могут привести к расторжению контракта.