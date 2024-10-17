Нижегородские власти поддержат перевозчиков

Во время «нулевого» чтения Глеб Никитин вместе с коллегами рассмотрели ключевые параметры бюджета, чтобы в случае необходимости внести корректировки перед официальным представлением документа в Законодательное собрание.
Планируется увеличение доходной части бюджета, и это несмотря на то, что при «нулевом» чтении не брались в расчет межбюджетные трансферты. На данный момент федеральная поддержка на национальные проекты не была полностью распределена. Но даже без учета федеральных средств, начальные параметры бюджета региона на 2025 год уже превышают аналогичные показатели бюджета 2024 года.
Также был обсужден вопрос о планировании расходов на заключение брутто-контрактов с перевозчиками. Это необходимо для улучшения ситуации с общественным транспортом в Нижнем Новгороде. Суть брутто-контрактов в том, что перевозчик получает оплату за выполненные рейсы, а не за количество перевезенных пассажиров. В расчет также включено повышение зарплат водителям и приобретение новых автобусов. При таких контрактах требования к перевозчику значительно возрастают: за невыполненный рейс деньги не выплачиваются, а систематические нарушения могут привести к расторжению контракта.
Губернатор отметил, что работа над бюджетом продолжается.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось о том, что Глеб Никитин поздравил Нижегородскую Торгово-промышленную палату с 40-летием.