Количество кандидатов на должность главы Челябинска увеличилось до 20

В Челябинске еще два кандидата будут участвовать в конкурсе на пост градоначальника — экс-кандидат в мэры Миасса Виктор Легенчук и исполнительный директор завода фонтанных арматур. Список претендентов на 17 октября увеличился до 20 человек, сообщается на сайте Гордумы.