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Количество кандидатов на должность главы Челябинска увеличилось до 20

Ими стали бывший кандидат в мэры Миасса и строитель фонтанов.

Источник: АиФ

В Челябинске еще два кандидата будут участвовать в конкурсе на пост градоначальника — экс-кандидат в мэры Миасса Виктор Легенчук и исполнительный директор завода фонтанных арматур. Список претендентов на 17 октября увеличился до 20 человек, сообщается на сайте Гордумы.

«Легенчук Виктор Владимирович, 58 лет, генеральный директор ООО “Аргус Групп M”; Кравцов Клим Владимирович, 30 лет, исполнительный директор ООО “Завод фонтанных арматур”», — такая информация опубликована на сайте.

Количество участников конкурса не окончательное. Прием заявок идет до 17 октября включительно, поэтому список может расшириться.