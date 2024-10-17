Количество кандидатов на должность главы Челябинска увеличилось до 20

В Челябинске еще два кандидата будут участвовать в конкурсе на пост градоначальника — экс-кандидат в мэры Миасса Виктор Легенчук и исполнительный директор завода фонтанных арматур. Список претендентов на 17 октября увеличился до 20 человек, сообщается на сайте Гордумы.
«Легенчук Виктор Владимирович, 58 лет, генеральный директор ООО “Аргус Групп M”; Кравцов Клим Владимирович, 30 лет, исполнительный директор ООО “Завод фонтанных арматур”», — такая информация опубликована на сайте.
Количество участников конкурса не окончательное. Прием заявок идет до 17 октября включительно, поэтому список может расшириться.