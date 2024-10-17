Попавший в скандальное ДТП глава Полтавского района Милашенко ушел в отставку

«Предварительно установлено, что водитель автомобиля “Ниссан Х-Трейл” выехал на половину встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем “Иж-2717−220”, после чего покинул место ДТП на попутном транспорте. Позже водитель “Иж” обратился в медицинское учреждение», — сообщали о происшествии омские правоохранители.