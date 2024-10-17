Попавший в скандальное ДТП глава Полтавского района Милашенко ушел в отставку

"Сегодня совет Полтавского муниципального района принял решение досрочно прекратить полномочия главы Александра Милашенко в связи с его обращением об отставке.
Обязанности главы Полтавского муниципального района с 18 октября будут возложены на первого заместителя Валерию Никитину«, — сообщается в официальном паблике администрации Полтавского района в социальной сети “ВКонтакте”.
Отметим, что Полтавский район 68-летний Милашенко возглавлял с 2008 года.
В мае 2024 года Александр Милашенко стал участником резонансного ДТП, а после покинул место происшествия.
«Предварительно установлено, что водитель автомобиля “Ниссан Х-Трейл” выехал на половину встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем “Иж-2717−220”, после чего покинул место ДТП на попутном транспорте. Позже водитель “Иж” обратился в медицинское учреждение», — сообщали о происшествии омские правоохранители.
В июле 2024 года решением Областного суда Милашенко на 1 год лишили права управления транспортным средством.