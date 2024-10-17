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Попавший в скандальное ДТП глава Полтавского района Милашенко ушел в отставку

В четверг, 17 октября 2024 года, стало известно, что Совет Полтавского района Омской области досрочно прекратил полномочия главы муниципалитета Александра Милашенко.

Источник: SuperOmsk.ru

"Сегодня совет Полтавского муниципального района принял решение досрочно прекратить полномочия главы Александра Милашенко в связи с его обращением об отставке.

Обязанности главы Полтавского муниципального района с 18 октября будут возложены на первого заместителя Валерию Никитину«, — сообщается в официальном паблике администрации Полтавского района в социальной сети “ВКонтакте”.

Отметим, что Полтавский район 68-летний Милашенко возглавлял с 2008 года.

В мае 2024 года Александр Милашенко стал участником резонансного ДТП, а после покинул место происшествия.

«Предварительно установлено, что водитель автомобиля “Ниссан Х-Трейл” выехал на половину встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем “Иж-2717−220”, после чего покинул место ДТП на попутном транспорте. Позже водитель “Иж” обратился в медицинское учреждение», — сообщали о происшествии омские правоохранители.

В июле 2024 года решением Областного суда Милашенко на 1 год лишили права управления транспортным средством.