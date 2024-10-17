Жительнице Приморья дали 14 лет колонии за поджог военкомата

ВЛАДИВОСТОК, 17 окт — РИА Новости. Тихоокеанский флотский военный суд во Владивостоке признал виновной в поджоге военкомата в 2023 году жительницу Приморья и назначил ей 14 лет колонии с учетом ранее вынесенного приговора за незаконные препараты, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Как уточнили агентству в суде, обвиняемая 26-летняя студентка из Лесозаводска была задержана в сентябре 2023 года за поджог Первомайского военкомата во Владивостоке.
Судья Тихоокеанского флотского военного суда, оглашая приговор, сказал, что в январе она осуждена на 6 лет лишения свободы вступившим в законную силу приговором по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.3 «Покушение на незаконные приобретение, хранение или перевозку прекурсоров наркотических средств или психотропных веществ».
«Признать виновной в совершении преступления, предусмотренного п. “а” ч. 2 ст. 205 УК (Террористический акт), назначить наказание на срок 12 лет 6 месяцев. По совокупности преступлений путем сложения наказаний окончательное наказание — 14 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима с ограничением свободы на 1 год», — огласил приговор судья.
Как позже сообщили РИА Новости в пресс-службе Тихоокеанского флотского военного суда, осужденная получила от заказчика из интернета за поджог 48 тысяч рублей из обещанных 50 тысяч рублей.