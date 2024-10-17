Жительнице Приморья дали 14 лет колонии за поджог военкомата

Судья Тихоокеанского флотского военного суда, оглашая приговор, сказал, что в январе она осуждена на 6 лет лишения свободы вступившим в законную силу приговором по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.3 «Покушение на незаконные приобретение, хранение или перевозку прекурсоров наркотических средств или психотропных веществ».