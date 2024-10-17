Путин проведет заседание на форуме «Россия — спортивная держава» в Уфе

«Форум “Россия — спортивная держава” традиционно проходит с участием руководителя нашей страны. В Уфе Владимир Владимирович проведёт заседание Совета при Президенте России по развитию физической культуры и спорта, а мы представим главе государства крупнейшие спортобъекты, которые построили к 450-летию Уфы. Это Дворец борьбы, Центр фехтования и Комплекс гребного слалома», — написал глава республики.