Путин проведет заседание на форуме «Россия — спортивная держава» в Уфе

Владимир Путин проведет заседание Совета при Президенте России по развитию физической культуры и спорта в рамках форума «Россия — спортивная держава» в Уфе. Об этом сообщил глава региона Радий Хабиров.
«Форум “Россия — спортивная держава” традиционно проходит с участием руководителя нашей страны. В Уфе Владимир Владимирович проведёт заседание Совета при Президенте России по развитию физической культуры и спорта, а мы представим главе государства крупнейшие спортобъекты, которые построили к 450-летию Уфы. Это Дворец борьбы, Центр фехтования и Комплекс гребного слалома», — написал глава республики.
Напомним, спортивный форум в столице Башкирии будет проходить три дня — с 17 по 19 октября. Основной площадкой станет новый Дворец борьбы. В мероприятиях примут участие около 5 тыс. гостей из нескольких десятков стран мира.