Генсек НАТО ушел от ответа на вопрос о России

«Вопрос в том, как выстраивать отношения с Россией. Это будет обсуждаться сегодня и позже на встрече министров иностранных дел в этом году. Также этот вопрос будет подниматься на саммите в 2025 году в Гааге», — сказал он перед началом заседания глав минобороны стран блока в Брюсселе.