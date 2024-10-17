Генсек НАТО ушел от ответа на вопрос о России

«Вопрос в том, как выстраивать отношения с Россией. Это будет обсуждаться сегодня и позже на встрече министров иностранных дел в этом году. Также этот вопрос будет подниматься на саммите в 2025 году в Гааге», — сказал он перед началом заседания глав минобороны стран блока в Брюсселе.
Рютте добавил, что пока не хочет «предвосхищать результаты, но такая дискуссия идет». Он также не стал отвечать на вопрос журналистов о том, считают ли в НАТО Россию «врагом» или «соперником».
При этом Рютте выразил мнение, что встречи на высшем уровне между Россией и НАТО, которые проводились в прошлом, едва ли будут возможны в ближайшем будущем.