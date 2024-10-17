Президент Сисулит возглавит делегацию Лаоса на саммите БРИКС

БАНГКОК, 17 окт — РИА Новости. Президент Лаосской Народно-демократической республики Тхонглун Сисулит возглавит делегацию Лаоса на мероприятиях 16-го саммита БРИКС в Казани, сообщает в четверг лаосское государственное новостное агентство KPL.
«По приглашению президента Российской Федерации Владимира Путина Тхонглун Сисулит, генеральный секретарь ЦК Народно-революционной партии Лаоса и президент Лаосской Народно-демократической республики, возглавит делегацию Лаоса для участия в 16-м саммите БРИКС и связанных с ним встречах в Казани, Россия, с 22 по 24 октября», — говорится в сообщении.
Ожидается, что президент Сисулит проведет двусторонние встречи с президентом Путиным и другими лидерами стран-членов БРИКС для обсуждения вопросов развития и укрепления двустороннего и многостороннего сотрудничества, добавило агентство.
БРИКС — межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов — помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР в нее теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Саммит стран БРИКС с участием глав государств пройдет в Казани с 22 по 24 октября.