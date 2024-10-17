Полковник Ходаренок: «план победы» Зеленского не является документом

Теперь о «плане победы» Владимира Зеленского. Если это план, то первый вопрос, который к нему возникает — кем подписан этот документ и кем утвержден? Без подобных деталей набор лозунгов президента Украины в принципе не является документом, обязательным для исполнения в структурах политического и военного руководства Украины. В таком случае для всех украинских чиновников это просто несколько страниц текста. Если это план (а он должен быть в этом случае оформлен в виде таблицы), то в нем необходимо предельно ясно расписать соответствующие пункты этого документа, их содержание, лица, ответственные за выполнение, конкретные сроки реализации.