Лукашенко проводит встречу с белорусскими полярниками

Главе государства представили экспозицию, на которой демонстрируются отечественные приборы и оборудование для белорусских экспедиций, минералы и компоненты природной среды Антарктики, образцы флоры и фауны и другие экспонаты по тематике полярных исследований.
Президенту доложат о научных исследованиях и результатах белорусских антарктических экспедиций.
По решению Президента с 2006 года Беларусь присоединилась к Договору об Антарктике и принимает активное участие в исследованиях этого региона. В Антарктиде размещено около 70 научных станций 30 государств, включая белорусскую антарктическую станцию «Гора Вечерняя». С 2006 года проведено 16 белорусских антарктических экспедиций, в которых принял участие 51 отечественный ученый и специалист, в том числе 22 человека — два и более раза.
Научные результаты, полученные в Антарктиде, являются уникальными и имеют фундаментальное значение, поскольку глобальные процессы, происходящие на этом континенте, во многом отражают динамику изменения климата планеты и влияют на сохранение биоразнообразия.