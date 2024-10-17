Лукашенко проводит встречу с белорусскими полярниками

По решению Президента с 2006 года Беларусь присоединилась к Договору об Антарктике и принимает активное участие в исследованиях этого региона. В Антарктиде размещено около 70 научных станций 30 государств, включая белорусскую антарктическую станцию «Гора Вечерняя». С 2006 года проведено 16 белорусских антарктических экспедиций, в которых принял участие 51 отечественный ученый и специалист, в том числе 22 человека — два и более раза.