Ряд предприятий посетил Дмитрий Демешин в ходе официального визита в Белоруссию

«У нас исключительно положительные отзывы от хабаровчан относительно техники Минского автомобильного завода. Поэтому мы заинтересованы в расширении вашей автобусной линейки. Для нас это актуально. Надеюсь, что наше дальнейшее продуктивное сотрудничество пройдет в дружественной атмосфере, с реальными результатами для благополучия жителей Хабаровского края», — отметил Дмитрий Демешин.
Также делегация региона побывала на предприятии «БЕЛАЗ» — крупнейшем мировом производителе карьерных самосвалов и транспортного оборудования для горнодобывающей и строительной промышленности. Техника этой марки активно используется в Хабаровском крае.
«Наши горняки, лесопереработчики, аграрии заинтересованы в создании на территории края сервисного центра по ремонту белорусской техники. Мы сейчас продумываем, как это сделать совместными усилиями, максимально эффективно используя возможности нашей стороны и белорусских машиностроителей», — добавил глава региона.
Помимо этого, Дмитрий Демешин подписал меморандум о сотрудничестве с крупнейшей белорусской машиностроительной компанией «Амкодор».
«Хабаровский край — один из крупнейших промышленных регионов России, и у нас очень большая необходимость и потребность в технике. Мы заинтересованы в том, чтобы замещать технику, которая уходит из нашей страны, вашей техникой. Чтобы белорусская сельхозтехника и техника различных промышленных циклов была представлена максимально широко на наших рынках», — сказал Дмитрий Демешин.