Ряд предприятий посетил Дмитрий Демешин в ходе официального визита в Белоруссию

«Хабаровский край — один из крупнейших промышленных регионов России, и у нас очень большая необходимость и потребность в технике. Мы заинтересованы в том, чтобы замещать технику, которая уходит из нашей страны, вашей техникой. Чтобы белорусская сельхозтехника и техника различных промышленных циклов была представлена максимально широко на наших рынках», — сказал Дмитрий Демешин.