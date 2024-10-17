В Уфе состоялось открытие Центра фехтования

Сегодня, 17 октября, в первый день работы международного форума «Россия — спортивная держава» в Уфе открыли Центр фехтования имени заслуженного тренера РСФСР и СССР Рамиля Аюпова и дали старт международным соревнованиям «Сабля Салавата» среди юниоров. В торжественной церемонии приняли участие вице-премьер Правительства России Дмитрием Чернышенко и министр спорта РФ Михаил Дегтярев.
По словам Дмитрия Чернышенко, «наша страна подарила миру огромное количество талантов и отметил заслуги руководства страны и региона в развитии спорта».
Строительство комплекса, который стал уникальным объектом мирового уровня, началась в столице Башкирии в январе 2023 года. Здесь 28 дорожек, которые одновременно смогут принять 56 атлетов. Спорткомплекс включает универсальный зал с трибунами на 373 места, специализированный спортивный зал и зал для индивидуальных занятий с зеркалами, а также здесь есть комната отдыха с бассейном, мастерская по ремонту оружия, судейская и административно-бытовые помещения. Общая площадь здания составляет более шести тысяч квадратных метров.
"Считаю, что это один из наиболее ярких и наглядных примеров того, как развивается спорт в нашей республике. Как он становится доступным для всех желающих. Огромное количество мальчишек и девчонок точно придут сюда заниматься, вдохновленные победами наших великих спортсменов: история этого спорта в республике отсчитывает уже восьмое десятилетие.
Вся международная и российская арена знает башкирских олимпийцев — фехтовальщиков: Тимура Сафина, Аделину Загидуллину, Артура Ахматхузина, Анвара Ибрагимова, Руслана Насибуллина и Реналя Ганеева", — отметил и.о. премьер-министра правительства РБ Андрей Назаров.