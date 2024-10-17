В Уфе состоялось открытие Центра фехтования

Строительство комплекса, который стал уникальным объектом мирового уровня, началась в столице Башкирии в январе 2023 года. Здесь 28 дорожек, которые одновременно смогут принять 56 атлетов. Спорткомплекс включает универсальный зал с трибунами на 373 места, специализированный спортивный зал и зал для индивидуальных занятий с зеркалами, а также здесь есть комната отдыха с бассейном, мастерская по ремонту оружия, судейская и административно-бытовые помещения. Общая площадь здания составляет более шести тысяч квадратных метров.