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Губернатор Омской области Хоценко рассказал о том, как проходит реконструкция Сыропятского тракта

Губернатор Омской области Виталий Хоценко рассказал о ходе первого этапа реконструкции трассы по Сыропятскому тракту.

Источник: РИА "Новости"

Он также отметил, что дорожные работы в регионе находятся на его личном контроле.

Дорогу уже расширили до четырёх полос, дорожники приступили к установке ограждений для разделения встречных потоков транспорта. Завершается укладка третьего — последнего — слоя асфальта.

Также там появится остановочные павильоны, ливневая канализация открытого типа, велосипедная и пешеходная дорожки. Как уточнили в пресс-службе правительства Омской области, в планах — монтаж 260 опор для освещения. Работы на Сыропятском тракте ведутся в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Ранее мы писали о том, что капитальный ремонт моста у Телецентра начнётся в середине ноября. Полностью перекрывать его не будут — для проезда оставят несколько полос.