Губернатор Омской области Хоценко рассказал о том, как проходит реконструкция Сыропятского тракта

Он также отметил, что дорожные работы в регионе находятся на его личном контроле.
Дорогу уже расширили до четырёх полос, дорожники приступили к установке ограждений для разделения встречных потоков транспорта. Завершается укладка третьего — последнего — слоя асфальта.
Также там появится остановочные павильоны, ливневая канализация открытого типа, велосипедная и пешеходная дорожки. Как уточнили в пресс-службе правительства Омской области, в планах — монтаж 260 опор для освещения. Работы на Сыропятском тракте ведутся в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».
Ранее мы писали о том, что капитальный ремонт моста у Телецентра начнётся в середине ноября. Полностью перекрывать его не будут — для проезда оставят несколько полос.