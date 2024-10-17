В Молдавии заявили, что ЦИК игнорирует нарушения Санду на выборах

Он напомнил, что Избирательный кодекс запрещает кандидатам участвовать в запуске инфраструктурных проектов. Однако на днях Санду присутствовала на мероприятии, посвященном открытию инфраструктурного проекта и общалась с работниками, стоящими дороги. Боля отметил, что это лишь один из примеров нарушений. «Для обеспечения свободных и справедливых выборов в соответствии с международными стандартами необходима реформа Центральной избирательной комиссии и обновление ее состава», — подчеркнул депутат.