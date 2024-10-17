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В Молдавии заявили, что ЦИК игнорирует нарушения Санду на выборах

КИШИНЕВ, 17 окт — РИА Новости. Центральная избирательная комиссия Молдавии игнорирует нарушения, которые совершает президент Майя Санду в рамках избирательной кампании, заявил депутат парламента Василий Боля.

Оппозиционные партии неоднократно заявляли, что Санду нарушает избирательное законодательства, поскольку использует административный ресурс.

«Несмотря на многочисленные уведомления, направленные в Центризбирком по поводу нарушений, ведомство не дало никакого ответа. ЦИК, похоже, действует в защиту действующей власти, игнорируя таким образом эти нарушения. Как и в ходе предвыборной кампании на прошлогодних местных выборах, ЦИК продолжает демонстрировать глубокую политизацию», — написал Боля в своем Telegram-канале.

Он напомнил, что Избирательный кодекс запрещает кандидатам участвовать в запуске инфраструктурных проектов. Однако на днях Санду присутствовала на мероприятии, посвященном открытию инфраструктурного проекта и общалась с работниками, стоящими дороги. Боля отметил, что это лишь один из примеров нарушений. «Для обеспечения свободных и справедливых выборов в соответствии с международными стандартами необходима реформа Центральной избирательной комиссии и обновление ее состава», — подчеркнул депутат.

Выборы президента Молдавии и референдум об изменении конституции страны ради евроинтеграции пройдут 20 октября. На выборах в Молдавии зарегистрировано 11 кандидатов: помимо действующего президента Майи Санду, это бывший генпрокурор Александр Стояногло, экс-премьеры Василий Тарлев и Ион Кику, экс-глава Гагаузии Ирина Влах, экс-глава МВД Андрей Нэстасе, экс-глава МИД Тудор Ульяновский, экс-министр молодежи и спорта Октавиан Цыку, экс-прокурор Виктория Фуртунэ, лидер политсилы «Наша партия» Ренато Усатый и журналист Наталья Морарь.