Министр спорта из Центральной Африки хочет работать как в Башкирии.

Министр по делам молодёжи, спорта и гражданского воспитания Центральноафриканской Республики Родолпхе Херитиер рассказал корреспонденту «Башинформа», что он впервые в Уфе и рассчитывает позаимствовать опыт, который поможет ему развивать спорт в своей стране. «Для этого я и приехал. Например, только что прошёл круглый стол, на котором я получил немало полезной информации. Особо хочу отметить взаимодействие башкирских ведомств. Они объединяются, чтобы провести мероприятие наилучшим образом — конечно, хотелось бы так же работать и у нас», — отметил он.