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Министр спорта из Центральной Африки хочет работать как в Башкирии

Министр спорта из Центральной Африки хочет работать как в Башкирии.

Источник: Башинформ

Министр по делам молодёжи, спорта и гражданского воспитания Центральноафриканской Республики Родолпхе Херитиер рассказал корреспонденту «Башинформа», что он впервые в Уфе и рассчитывает позаимствовать опыт, который поможет ему развивать спорт в своей стране. «Для этого я и приехал. Например, только что прошёл круглый стол, на котором я получил немало полезной информации. Особо хочу отметить взаимодействие башкирских ведомств. Они объединяются, чтобы провести мероприятие наилучшим образом — конечно, хотелось бы так же работать и у нас», — отметил он.

Уфимский Дворец борьбы министр Центральноафриканской Республики оценил как «фантастическое здание — наверное, одно из лучших в мире».

Сегодня в Уфе в рамках Международного форума «Россия — спортивная держава» открылся Центр фехтования. Его построили менее чем за два года в Затоне-Восточном. Кроме того, первые соревнования принимает уфимский Комплекс гребного слалома — как и Дворец борьбы, его построили в рамках 450-летнего юбилея столицы Башкирии.