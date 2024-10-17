Алкоголя не будет? Депутаты запретили продажу спиртного в барах после 22.00

Принятый законопроект стал логичным продолжением запрета на продажу алкоголя в так называемых наливайках — магазинах разливных напитков, расположенных в домах. Напомним, в феврале 2024 года Заксобрание приняло закон, запрещающий таким магазинам-барам торговать спиртным по ночам. До этого «наливайки» ставили у себя микроволновку и пару столов со стульями, делали вид, что они — бар и торговали спиртным круглосуточно. Вот только для того, чтобы соблюсти видимость, покупателю нужно было тару вскрыть и идти с открытой бутылкой или банкой. Кое-где наливали алкоголь в тару клиентов. Февральский закон повелел подобным барам иметь площадь не ниже 50 квадратных метров (было не менее 20 квадратов) и вообще запретил торговать спиртным по ночам.

Однако бизнес на то и бизнес, чтобы быть гибким и приспосабливаться к потребностям клиентов. Убрали то, прибавили это, достали еще три столика, поставили витрину с бутербродами — и вот перед вами, граждане проверяющие, уже не «наливайка», а буфет или закусочная, а то и кафе с готовыми блюдами. И снова идет торговля, а граждане, живущие в таком доме со второго по последний этаж включительно, по ночам маются от духоты с закрытыми балконами и форточками — чтобы не слышать нетрезвых посетителей нового «кафе».