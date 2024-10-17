Алкоголя не будет? Депутаты запретили продажу спиртного в барах после 22.00

Запрет будет действовать с 22.00 до 09.00. Кстати, он не будет касаться ресторанов (по федеральному закону) и кафе, имеющих лицензию на торговлю спиртным (по новому региональному закону).
Принятый законопроект стал логичным продолжением запрета на продажу алкоголя в так называемых наливайках — магазинах разливных напитков, расположенных в домах. Напомним, в феврале 2024 года Заксобрание приняло закон, запрещающий таким магазинам-барам торговать спиртным по ночам. До этого «наливайки» ставили у себя микроволновку и пару столов со стульями, делали вид, что они — бар и торговали спиртным круглосуточно. Вот только для того, чтобы соблюсти видимость, покупателю нужно было тару вскрыть и идти с открытой бутылкой или банкой. Кое-где наливали алкоголь в тару клиентов. Февральский закон повелел подобным барам иметь площадь не ниже 50 квадратных метров (было не менее 20 квадратов) и вообще запретил торговать спиртным по ночам.
— В регионе, как и в целом в Российской Федерации, есть серьезные вопросы к деятельности так называемых наливаек, которые создают видимость оказания услуг общепита. От жителей области поступают регулярные жалобы на работу этих точек, расположенных в жилых домах, по факту осуществляющих торговлю алкогольной продукцией в круглосуточном режиме, с чем связаны нарушения общественного порядка, прав граждан на тишину, отдых, — сообщила руководитель службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области Ольга Степанова.
Депутаты Законодательного Собрания Иркутской области, обсуждая новый закон, оценили и правоприменительную практику других регионов России. В настоящее время запрет на торговлю спиртным в барах, буфетах и закусочных действует на территории 36 субъектов РФ. При этом в четырех субъектах заведения общественного питания не могут продавать спиртное навынос круглосуточно. Пришел, выпил и ушел, опция «унес с собой» там больше не предусмотрена. Иркутские депутаты решили до таких крайностей не доводить. Обсуждая законопроект, они консультировались с уполномоченным по правам человека и с бизнес-омбудсменом региона. Законопроект обсуждался с правительством Иркутской области, предпринимательским сообществом, с представителями правоохранительных органов.
Также депутатов интересовало, как отличить закусочную или буфет от кафе, насколько сложно получить лицензию на торговлю спиртными напитками и так далее. Ольга Степанова ответила на все вопросы и успокоила народных избранников тем, что на 20−50 квадратах полноценное кафе с лицензией на торговлю спиртным не откроешь. А ресторан — тем более. Полноценное кафе или ресторан должен быть оснащен собственной кухней.
— Депутаты продолжают наводить порядок в сфере розничной торговли алкоголем. После введения определенных запретов в некоторых заведениях под видом учреждений общепита, по сути, велась круглосуточная торговля алкоголем. Поэтому мы продолжили ужесточать требования законодательства. Если будут и дальше поступать обращения от жителей многоквартирных домов, то будем еще сужать эти лазейки, чтобы в ночное время в жилых домах торговли алкоголем не было, — прокомментировал спикер Законодательного Собрания региона Александр Ведерников инициативу депутатов.