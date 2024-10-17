Конструктивные переговоры — это стратегическое благоразумие: Токаев о российско-украинском конфликте

«Мы хотели бы видеть более инклюзивную и устойчивую международную систему. Государства, независимо от того, какие они — маленькие или большие, должны иметь возможность вносить свою лепту в построение лучшего мира. Казахстан готов и впредь последовательно играть активную роль на мировой арене. Мы находимся на стыке дипломатии, экономического сотрудничества и многостороннего управления. Благодаря нашему влиянию, которое мы осуществляем совместно с нашими коллегами и партнерами, мы можем в значительной степени формировать будущий мир. Мы не хотим быть безучастными наблюдателями в этом меняющемся международном порядке, напротив, мы стремимся стать архитекторами более сбалансированной, справедливой и устойчивой глобальной системы».