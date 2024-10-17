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«Мне шикарные условия не нужны». Лукашенко сказал про возможную поездку в Антарктиду

Лукашенко сказал о возможной поездке в Антарктиду.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко в четверг, 17 октября, во время встречи с участниками 16-й белорусской антарктической экспедиции, сказал про возможную поездку в Антарктиду. Об этом сообщает телеграм-канал «Пул Первого».

Лукашенко поинтересовался, имея ввиду зимовочную станцию:

— Если я приеду, вы меня разместите здесь? Мне шикарные условия не нужны…

Он также добавил, что когда-то сама идея белорусского присутствия казалось абсолютной дерзкой, отметив, что такой же, как и освоение космоса. Президент Беларуси подчеркнул, что указанные научные вершины удалось покорить.

Глава государства напомнил, что в 2006 году было принято решение о присоединении Беларуси к Договору об Антарктике. Он подчеркнул, что необходимо было сохранить наработанный в советское время научный потенциал, а также преемственность исследований.

— И на имеющейся базе сформировать национальную научную школу, — уточнил Александр Лукашенко.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко назвал БГАТУ флагманом аграрно-технического образования в Беларуси.

Также глава государства назвал мир, безопасность и суверенитет главными достижениями современной Беларуси.

А еще мы писали, что кукла «Марина» в честь первой женщины-космонавта Беларуси Василевской вышла в РФ.