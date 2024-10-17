Токаев: Казахстан готов играть активную роль на мировой арене

«Как вы знаете, сегодня перед человечеством стоят беспрецедентные вызовы — региональные конфликты, экономическая нестабильность, изменение климата, продовольственный и миграционный кризисы. Данные глобальные проблемы затрагивают всех нас и требуют поиска коллективных совместных ответных мер. Наше общее будущее целиком зависит от того, насколько мы сможем консолидировать усилия и прийти к консенсусу. Поэтому мы считаем большой честью участие Казахстана в этом важном процессе», — сказал он.