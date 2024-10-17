Зеленскому не удалось переубедить Шольца «планом победы»

«Вы знаете позицию Германии по вопросам, которые тут [в плане Зеленского] затронуты. В ней ничего и не изменится», — сказал Шольц журналистам по прибытии на саммит ЕС (цитата по ТАСС).
Вместе с тем он отметил, что Германия остается солидарна с Украиной, а в центре внимания сейчас находится выделение средств, «благодаря которым Украина могла бы продолжать защищаться». «В остальном есть стратегические вопросы, которые нужно обсудить. Вы знаете, какие решения принял я, и в них ничего не изменится», — заверил Шольц.
Ранее немецкий канцлер выступал против передачи Украине дальнобойных ракет Taurus и разрешения на удары вглубь российской территории. Также Шольц исключал вступление Украины в НАТО в ближайшие 30 лет.
Лидеры Германии и Украины встречались на прошлой неделе. Тогда Зеленский и представил канцлеру детали своего «плана победы». Накануне украинский лидер представил план публично. В нем оказалось пять пунктов, среди которых: приглашение Украины в НАТО до завершения конфликта, укрепление обороны страны, а также размещение «комплексного неядерного стратегического пакета сдерживания». Тайные приложения к плану, по словам Зеленского, Киев передал партнерам и обнародовать не будет.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков счел план Зеленского «эфемерным». «Скорее всего, это тот же самый план американцев воевать с нами до последнего украинца, который Зеленский закамуфлировал и назвал мирным планом», — заявил Песков.
Летом российский президент Владимир Путин выдвинул свои условия мира: вывод украинских войск из ДНР и ЛНР, а также из Запорожской и Херсонской областей, отказ Киева от планов вступить в НАТО, закрепление статуса Крыма, Севастополя, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как российских регионов, отмена западных санкций.