Зеленскому не удалось переубедить Шольца «планом победы»

В позиции и решениях Германии по Украине ничего не изменится после того, как украинский президент Владимир Зеленский публично представил свой «план победы», заявил немецкий канцлер Олаф Шольц. Ранее немецкий канцлер выступал против передачи Украине ракет Taurus и допускал, что Киев не сможет вступить в НАТО в ближайшие 30 лет. По его словам, после публикации «плана победы» Зеленского позиция Германии не изменилась.