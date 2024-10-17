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США отказались снять запрет на использование ВСУ дальнобойных ракет

ВАШИНГТОН, 17 окт — РИА Новости. США не готовы в ходе визита американского президента Джо Байдена в Германию объявить о снятии запрета на использование ВСУ западных дальнобойных ракет для нанесения ударов вглубь территории России, заявил высокопоставленный представитель Белого дома.

Источник: Reuters

«У меня нет никаких объявлений об изменениях в политике на сегодняшний день», — сообщил он журналистам на спецбрифинге, комментируя возможность снятия в ходе поездки Байдена запрета на нанесение ударов ВСУ западными дальнобойными ракетами вглубь РФ.

Американский чиновник добавил, что ситуация на поле боя в конфликте на Украине станет одним из вопросов для предстоящего обсуждения в ходе визита президента США. Кроме того, планируется обсудить «траекторию войны» и наилучшие способы дальнейшей поддержки Киева со стороны Запада, добавил он.

Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что страны НАТО сейчас дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути, они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавил он. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможной реакции РФ на новые удары по российской территории, отметил, что об этом знают глава государства и военные, «которые принимают соответствующие контрмеры и к ним готовятся».