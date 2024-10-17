Мэр Воронежа Сергей Петрин: «В проекте бюджета уделим большое внимание вопросам безопасности школ»

Мэр Воронежа Сергей Петрин рассказал в своем телеграм-канале о том, что в городской администрации приступили к рассмотрению проекта бюджета.
Как всегда, приоритетное внимание уделят финансированию социальной сферы. Сергей Петрин сообщил, что, как он и обещал ранее, в мэрии планируют увеличить расходы на командировки воспитанников городских спортшкол. И, естественно, учитывая нынешнюю ситуацию, особое внимание уделят вопросам безопасности образовательных учреждений.
— Будем поэтапно обустраивать автоматическую систему оповещения при возникновении угрозы. Также сможем обеспечить во всех образовательных организациях, работающих в две смены, дежурство на посту двух охранников, — заявил Сергей Петрин.
Также важнейшим фактором, который будет учитываться при формировании бюджета, является празднование 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. В Воронеже в 2025 году продолжат основательное приведение в порядок братских могил. Кроме Памятника Славы, а также мемориалов в Воронежской центральном парке и на улице Ломоносова, отремонтируют захоронения № 18 на улице Тимирязева, № 211 в микрорайоне Масловка и № 418 в Семилукских Выселках.
— Поручил коллегам уже в конце зимы заключить контракты на проведение работ, и как только позволят погодные условия — приступать к ним, — отметил Сергей Петрин.
Кроме того, в проект бюджета внесли финансирование полноценного ремонта здания на улице Беговой, где располагаются детская школа искусств № 7 и спортивная школа № 26. Также добавят деньги на приведение в порядок объектов культурного наследия — средней школы № 20 и корпуса школы № 92 в микрорайоне Малышево.
Сергей Петрин акцентировал внимание на том, что в процессе работы над проектом бюджета постараются учесть и наказы, которые поступают от жителей городских округов. В ближайшее время продолжат обсуждение этого важнейшего документа с другими управлениями мэрии. А после того, как проект бюджета пройдет все этапы согласования в городской администрации, его представят для рассмотрения депутатам городской Думы.