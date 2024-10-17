Мэр Воронежа Сергей Петрин: «В проекте бюджета уделим большое внимание вопросам безопасности школ»

Сергей Петрин акцентировал внимание на том, что в процессе работы над проектом бюджета постараются учесть и наказы, которые поступают от жителей городских округов. В ближайшее время продолжат обсуждение этого важнейшего документа с другими управлениями мэрии. А после того, как проект бюджета пройдет все этапы согласования в городской администрации, его представят для рассмотрения депутатам городской Думы.