Сразу два вице-губернатора Самарской области посетили ИК-29 в Тольятти

Внимание гостей было уделено промышленному сектору исправительного учреждения. В ИК-29 развито швейное производство, металлообработка, сборка светотехнических изделий. Колония активно сотрудничает с АвтоВАЗом, производя поддоны для транспортировки двигателей. Кроме того, при колонии создан участок, функционирующий как исправительных центр, осуждённые отбывающие там наказание трудоустроены на автозаводе.
«В завершении мероприятия были подведены итоги и намечены планы развития имеющегося производственного потенциала как ИК-29, так и других пенитенциарных учреждений области», — сообщили в ведомстве.
Вопросам взаимодействия правительства Самарской области и Федеральной службы исполнения наказаний много внимания уделял экс-губернатор Дмитрий Азаров. Так, за две недели до своей отставки он встречался с начальником регионального УФСИН Алексеем Климовым для обсуждения развития производственного сектора в исправительных учреждениях. Как выяснилось, эта тема актуальна и для нового областного руководства.