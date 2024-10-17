Сразу два вице-губернатора Самарской области посетили ИК-29 в Тольятти

Вопросам взаимодействия правительства Самарской области и Федеральной службы исполнения наказаний много внимания уделял экс-губернатор Дмитрий Азаров. Так, за две недели до своей отставки он встречался с начальником регионального УФСИН Алексеем Климовым для обсуждения развития производственного сектора в исправительных учреждениях. Как выяснилось, эта тема актуальна и для нового областного руководства.