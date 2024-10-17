Лукашенко заявил, что с удовольствием бы побывал в Антарктиде

Во время встречи Президент поделился и личным: «Я с большим, если вот так подумать, удовольствием, побывал бы на этом полюсе нашей планеты. Может, когда-нибудь мы там с вами и встретимся. И более детально не только обсудим, но, как в народе говорят, пощупаем все, что там существует и до чего можно добраться».