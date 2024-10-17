Токаев считает продолжение конфликта на Украине путем в бездну

«Как я уже сказал в ходе переговоров с канцлером Шольцем, Россия в военном отношении непобедима. Это факт, подтверждаемый и военным потенциалом России, и поддержкой населением этой страны политики президента (Владимира) Путина, и самой историей», — сказал Токаев.
Поэтому, по его словам, необходимо искать варианты мирного урегулирования. И Астана поддерживает реалистичные планы всех государств.
«Другого пути нет», — сказал президент на пленарном заседании Astana Think Tank Forum.
Глава государства отметил, что в качестве альтернативы существует только война на взаимное истребление. Возможно, в этом и заинтересованв некоторые мировые силы, однако это путь в бездну.
«Стремление к миру путем конструктивных переговоров — это не признак слабости, а проявление стратегического благоразумия», — обратил внимание казахстанский лидер.
Готовность к переговорам
Российская сторона неоднократно говорила о том, что готова к мирным переговорам, которые будут учитывать реальное положение вещей.
Как заявлял президент России Владимир Путин, Москва готова к «серьезному разговору», так как хочет разрешать любые конфликты, в том числе и с Украиной, мирным путем.
Также он назвал условия для урегулирования украинского конфликта. Это, в частности, вывод украинских военных из новых регионов России и внеблоковый статус Украины. Также Путин считает необходимой отмену всех западных санкций против России.
При этом российский лидер подчеркнул, что если Украина и ее западные кураторы откажутся от этих условий, то они могут измениться в дальнейшем.
Путин считает, что Россия и Украина рано или поздно договорятся, а отношения между народами все равно восстановятся, хотя на это может потребоваться много времени.