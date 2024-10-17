Токаев считает продолжение конфликта на Украине путем в бездну

«Как я уже сказал в ходе переговоров с канцлером Шольцем, Россия в военном отношении непобедима. Это факт, подтверждаемый и военным потенциалом России, и поддержкой населением этой страны политики президента (Владимира) Путина, и самой историей», — сказал Токаев.