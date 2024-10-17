Рютте предупредил, что перед Украиной может «вынырнуть» новый член НАТО

В будущем Украина станет 33-м или 34-м членом НАТО, это уже решено, заявил генеральный секретарь военного блока Марк Рютте во время встречи министров обороны в Брюсселе. Украина подала заявку на вступление в НАТО осенью 2022 года. С тех пор в блоке не раз заявляли о планах принять страну в его состав, однако не уточняли сроков. По словам Рютте, соответствующее решение уже принято в Вашингтоне.