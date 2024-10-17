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Рютте предупредил, что перед Украиной может «вынырнуть» новый член НАТО

В будущем Украина станет 33-м или 34-м членом НАТО, это уже решено, заявил генеральный секретарь военного блока Марк Рютте во время встречи министров обороны в Брюсселе. Украина подала заявку на вступление в НАТО осенью 2022 года. С тех пор в блоке не раз заявляли о планах принять страну в его состав, однако не уточняли сроков. По словам Рютте, соответствующее решение уже принято в Вашингтоне.

Источник: Reuters

«На данный момент выходит, что Украина будет 33-м членом. Но, возможно, перед ними вынырнет кто-то другой. Но Украина будет членом НАТО в будущем. Украина в будущем станет членом НАТО, так мы решили в Вашингтоне. Вопрос в сроках», — сказал Рютте.

Говоря о представленном президентом Украины Владимиром Зеленским «планом победы», генсек НАТО отметил, что этот план представляет собой «сильный сигнал», однако добавил: «Это не значит, что я могу сказать, что поддерживаю весь план. Это было бы немного сложно, потому что есть много вопросов».

Рютте также заявил, что все 32 государства-члена НАТО должны будут подробно обсудить план, чтобы лучше его понять. «Возможно, у вас будут разные взгляды на отдельные аспекты плана, но это не значит, что мы не поддерживаем Украину полностью», — сказал он.

Украина подала заявку на ускоренное вступление в НАТО осенью 2022 года. С тех пор в блоке не раз заявляли о планах принять страну в его состав. Так, в июле на саммите объединения страны-члены объявили о «необратимом пути» Киева «к полной евроатлантической интеграции», однако точных сроков не назвали.

В альянсе подчеркивают, что для вступления должны быть соблюдены необходимые условия: так, США и Германия настаивают на том, что Киев не может присоединиться к НАТО, пока ведет боевые действия с Россией. Для вступления Украине необходимо согласие всех 32 стран — членов блока.

Россия неоднократно выступала против расширения НАТО на Восток. Президент Владимир Путин называл планы по включению в блок Украины одной из причин начала военной спецоперации. Также нейтральный статус Украины является одним из условий российского президента для начала мирных переговоров.

НАТО