Орбан назвал ошибкой отказ ЕС от контактов с РФ по конфликту на Украине

В июле Орбан предпринял 10-дневную миротворческую миссию в целях создания условий для прекращения военных действий и начала переговоров по Украине. Он побывал 2 июля в Киеве, где провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, а через три дня встретился в Москве с президентом России Владимиром Путиным. После этого глава венгерского правительства 8 июля нанес визит в Пекин, чтобы обсудить ситуацию вокруг Украины с председателем КНР Си Цзиньпином, а затем посетил Вашингтон, где на полях саммита НАТО провел переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.