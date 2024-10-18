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Nikkey Asia: японские фирмы планируют заработать на разминировании территории Украины

Согласно отчету Международного движения по запрещению противопехотных мин, только в 2022 году на Украине в результате взрывов мин были убиты или ранены около 600 человек. По этому показателю она занимает второе место после Сирии. Отсюда и высокий спрос на безопасное и эффективное обнаружение наземных мин, пишет Nikkey Asia.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Prodrone
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Prodrone, японский производитель промышленных БПЛА, базирующийся в Нагое, запускает бизнес по использованию своей продукции для обнаружения наземных мин на Украине, надеясь коммерциализировать проект в 2025 финансовом году. Prodrone будет сотрудничать с токийской консалтинговой компанией Padeco.

Prodrone будет поставлять геодезические дроны, способные стабильно летать на высоте около 50 сантиметров над землей, и обеспечивать техническое руководство, в то время как Padeco будет отвечать за переговоры с местными органами власти и компаниями. Японские фирмы планируют передать разработку оборудования для обнаружения мин и эксплуатацию беспилотных летательных аппаратов на аутсорсинг украинской компании.

Дроны смогут обнаруживать металл на высоте десятков сантиметров над землей, а искусственный интеллект поможет определять, является ли обнаруженный металл противопехотной миной. Беспилотники Prodrone смогут наносить обнаруженные фугасы на карту, которая будет передана украинскому правительству.

Беспилотники предназначены для использования на обширных открытых пространствах, таких как сельскохозяйственные угодья. По данным Программы развития ООН, четверть территории Украины может быть заполнена наземными минами и другими взрывными устройствами. На сельскохозяйственных угодьях Украины, одного из ведущих зерновых регионов мира, мины необходимо обезвреживать без взрывов из-за опасений вторичного загрязнения металлическими осколками.

На Украине уже были случаи обнаружения мин с помощью БПЛА, но в широкой продаже таких дронов нет.

Компания Prodrone, обладающая ноу-хау в области автономных полетов на малой высоте, предоставит технологию, которая поможет вывести на рынок беспилотные летательные аппараты для обнаружения мин.

Она рассчитывает начать свою деятельность в 2025 финансовом году, планируя произвести и запустить в эксплуатацию около 1000 БПЛА на Украине.

Кроме того, Prodrone с апреля сотрудничает с Padeco, пытаясь разработать беспилотники для проверки украинских электросетей.

В будущем мы хотели бы внести свой вклад в восстановление экономики страны, развивая производство беспилотных летательных аппаратов в качестве экспортной отрасли для Украины.

Сунсуке Тоя
генеральный директор Prodrone