Nikkey Asia: японские фирмы планируют заработать на разминировании территории Украины

Согласно отчету Международного движения по запрещению противопехотных мин, только в 2022 году на Украине в результате взрывов мин были убиты или ранены около 600 человек. По этому показателю она занимает второе место после Сирии. Отсюда и высокий спрос на безопасное и эффективное обнаружение наземных мин, пишет Nikkey Asia.