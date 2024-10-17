Мэр Омска Шелест прокомментировал переход Зярко на работу в мэрию Томска

Ранее портал Om1.ru писал, что в структуре омской администрации ожидается новое кадровое назначение. В пятницу, 18 октября, Дмитрий Зярко завершает свою работу на посту главы Ленинского округа, чтобы перейти на должность первого заместителя мэра Томска.
Сегодня, 17 октября, мэр Омска Сергей Шелест в своём телеграм-канале прокомментировал переход Зярко на работу в томскую мэрию.
«Дмитрий Николаевич Зярко завтра проведёт свой последний рабочий день в качестве главы Ленинского округа Омска. В этой должности он проработал семь лет и сделал для своей территории много хорошего. Пришло время расти и двигаться дальше. Уверен, Дмитрий Николаевич покажет себя с лучшей стороны и станет весомой фигурой в команде томского мэра», — написал градоначальник.
Глава города также отметил, что Дмитрий Зярко обладает всеми необходимыми для этой должности качествами, умеет быстро решать непростые задачи и находить контакт с людьми. Сергей Шелест пожелал чиновнику успехов на новом месте, быстрой адаптации и интересной работы.
Напомним, мэр Томска, бывший омич Дмитрий Махиня, на собрании городской думы представил кандидата на место своего первого заместителя. Махиня рассчитывает, что Дмитрий Зярко возьмёт на себя сферу благоустройства и курирование глав районов. Также ему будут поставлены задачи по работе с ресурсоснабжающими организациями.