Мэр Омска Шелест прокомментировал переход Зярко на работу в мэрию Томска

«Дмитрий Николаевич Зярко завтра проведёт свой последний рабочий день в качестве главы Ленинского округа Омска. В этой должности он проработал семь лет и сделал для своей территории много хорошего. Пришло время расти и двигаться дальше. Уверен, Дмитрий Николаевич покажет себя с лучшей стороны и станет весомой фигурой в команде томского мэра», — написал градоначальник.